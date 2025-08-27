34-річний Алессандро Флоренці офіційно повісив бутси на цвях.

У своєму Instagram гравець щемливо попрощався з футболом, опублікувавши емоційне відео.

Флоренці за час своєї кар'єри пограв за Рому ПСЖ, Валенсію, Кротоне та Мілан, який став його останнім клубом. Також Алессандро ставав чемпіоном Європи зі збірною Італії завдяки перемозі на Євро-2020.

В доробку Алессандро загалом 526 офіційних матчів на клубному рівні, в яких він оформив 75 голів та 43 асисти. Найбільше він відіграв за Рому – 280 матчів.

