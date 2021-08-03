Про перехід 34-річного Сальваторе Сірігу на правах вільного агента повідомив офіційний сайт Дженоа.

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Угода розрахована на один рік з опцією продовження ще на сезон. Останнім клубом досвідченого воротаря був Торіно. Також Сальваторе пограв за ПСЖ (4 чемпіонства Франції), Севілью, Палермо і низку інших клубів.

Нещодавно Сірігу став чемпіоном Європи у складі збірної Італії та навіть вийшов на заміну на останній хвилині гри проти Уельсу. Загалом в його активі 27 матчів за "Скуадру Адзурру" (з них 23 – у стартовому складі).

Зауважимо, Дженоа може підписати ще й динамівця Владислава Супрягу, яким "грифони" предметно цікавляться вже кілька місяців.

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