"Ще одне питання – це жіноча команда, якій зараз грати в Лізі чемпіонів. І я знаю, що в клубі до неї ставляться ретельно, тобто адміністративний штаб дуже дбайливо ставиться до саме жіночої команди. Але, знову ж таки, зараз команді їхати в Латвію. З того, що я чув, немає форми – пропонують грати в старій формі. Тобто склад змінився, а форму беріть ту. Так там треба віддирати старі прізвища та набивати нові.

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Треба жити у Латвії, і команді кажуть: "Та ну їх, ці готелі, давайте знайдемо в інтернеті українські громади та домовимося, будемо десь у сім’ях жити". Тому я б не дуже здивувався, якби найближчим часом побачив десь на офіційному сайті Ворскли повідомлення про те, що за складними сімейними обставинами клуб залишила ще й Ія Андрущак (головна тренерка команди – прим.)", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, що жіноча команда Ворскли оформила "золотий дубль" у минулому сезоні та пробилась до кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів на наступну кампанію.

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