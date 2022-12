Тальяфіко разом зі своєю дружиною вирішили ще раз відсвяткувати весілля після перемоги Аргентини на ЧС-2022.

Пара підійшла до цього творчо – на святкуванні Ніколас тримав копію Кубка світу, а в залі лунала пісня "We are the champions". Також футболіст надягнув золоту медаль чемпіона світу. Цікаво, що пара одружилась ще рік тому, після перемоги Аргентини на Копа Амеріка.

Додамо, що Тальяфіко зіграв у 6 поєдинках на ЧС-2022, ставши важливою частиною колективу. Аргентина ж у фіналі здолала Францію.

