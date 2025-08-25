Екс-зірка Челсі та Лестера Н’Голо Канте близький до відходу із Саудівської Аравії. Як повідомляє Foot Mercato, Аль-Іттіхад більше не розраховує на 34-річного півзахисника й відкрив двері для його трансферу.

Аль-Наср висміяв Бензема після перемоги над Аль-Іттіхадом, причина – у словах про Роналду

Представники футболіста вже активно пропонують його послуги новим клубам. Серед претендентів називають Монако та Париж.

Канте перебрався до Саудівської Аравії два роки тому після блискучого періоду в Челсі. Він став одним із найгучніших підписань ліги й під керівництвом Лорана Блана провів 80 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами та десятьма асистами. Його стабільні виступи дозволили йому залишатися важливою частиною збірної Франції Дідьє Дешама.

Втім, Аль-Іттіхад планує серйозно оновити склад, і рішення щодо Канте вже ухвалено. Наступний трансфер півзахисника буде ключовим у контексті майбутнього чемпіонату світу 2026 року – це, ймовірно, останній великий турнір у кар’єрі француза.

Роналду проявив небачену щедрість, асистувавши Феліксу – клуб Кріштіану у меншості переграв Бензема, Мане вилучили