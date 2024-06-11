За повідомленням The Athletic, Реал є мрією для аргентинського гравця, проте трансфер не відбудеться як мінімум цього літа.

ПСЖ знайшов заміну Мбаппе в Манчестер Сіті – за чемпіона світу доведеться конкурувати з Челсі та Атлетіко

Нагадаємо, що Хуліаном також цікавиться Атлетіко. Форварда спробують вмовити приєднатися до "матрацників" партнери по збірній Аргентини де Пауль, Моліна та Корреа. Також до нього проявляють інтерес Челсі та ПСЖ.

До слова, Альварес виступає за Манчестер Сіті з 2022 року. Загалом 24-річний гравець відіграв за "містян" у 103 матчах. У його активі 36 голів та 18 результативних передач. Наразі гравець перебуває у розташуванні збірної Аргентини, з якою здобував титул чемпіона світу у 2022 році.

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