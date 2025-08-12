Чемпіон світу у складі збірної України розглядав завершення кар'єри: "Не хотілося йти до Першої та Другої ліг"
Півзахисник Оболоні Максим Чех висловився щодо свого переходу до київського клубу.
"Був на перегляді близько двох тижнів. Після товариських матчів з тернопільською Нивою (5:1, 0:1) мені сказали, що я підходжу. Підписав контракт на один рік. Вдячний Оболоні, що мені дали шанс, й бажаю віддячити своєю грою. Я провів рік без футболу, й були думки, що, мабуть, доведеться закінчувати. Не хотілося йти до Першої та Другої ліг.
Мене усе повністю влаштовує. Тренерський штаб та колектив прийняли добре, з президентом спілкувався напряму. Усе супер.
Був варіант з Чорноморцем та клубом з-за кордону. Я більше хотів залишитися тут. Вірив і чекав, що можливість з’явиться", – сказав Чех в інтерв'ю Українському футболу.
Додамо, що попереднім клубом Максима Чеха були львівські Карпати. У минулому сезоні півзахисник не зіграв жодного матчу за "левів". Максим є чемпіоном світу U-20 у складі збірної України.
