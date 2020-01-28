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Чемпіон світу U-20 вирушив в оренду із СК Дніпро-1 у Левадію

09:45 330 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 вирушив в оренду із СК Дніпро-1 у Левадію
Олександр Сафронов / фото з відкритих джерел

Захисник СК Дніпро-1 Олександр Сафронов перейшов в естонську команду на правах оренди.

20-річний футболіст проведе в Левадії один рік, інформує Sixteen Football Agency в інстаграмі. Перехід підтвердив офіційний сайт естонського клубу.

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Зазначимо, що у першій частині сезону Сафронов зіграв за СК Дніпро-1 12 матчів в УПЛ. Влітку 2019 року він став чемпіоном світу U-20 у складі команди Олександра Петракова.

До слова, Левадія у минулому чемпіонаті Естонії посіла 2 місце. Новий чемпіонат в Естонії розпочнеться 6 березня.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Левадія Левадія СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олександр Сафронов Олександр Сафронов
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