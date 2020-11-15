Український хавбек Микола Мусолітін, який виступає за Вальмієру, найближчим часом може змінити клубну прописку.

Лехія, яка після 9 турів чемпіонату Польщі йде сьомою, підпише чемпіона світу U-20 Мусулітіна, інформує Sportowe Fakty.

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21-річний півзахисник стане гравцем польського клубу взимку, адже сторони нібито вже узгодили всі деталі угоди. Наразі Микола захищає кольори Вальмієри та має достатньо ігрової практики. За латвійський клуб Мусолітін вже встиг зіграти 17 матчів та відзначитись 4 асистами.

Зауважимо, що хавбек є вихованцем одеського Чорноморця. Українському загалу став відомим завдяки тріумфу збірної України U-20 на чемпіонаті світу 2019 року.

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