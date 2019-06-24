Чемпіон світу U-20 Сікан назвав своїх кумирів – оригінальний вибір

Найкращий бомбардир України U-20 на чемпіонаті світу-2019 Данило Сікан розповів, з яких гравців намагається брати приклад, а також назвав улюблений чемпіонат.

Нагадаємо, Данило Сікан став найкращим бомбардиром України U-20 на тріумфальному для "синьо-жовтих" чемпіонаті світу. В активі 18-річного нападника 4 м'ячі. Права на Сікана належать Шахтарю, проте форвард виступає на правах оренди за Маріуполь.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

"Кого вважаю прикладом для наслідування? Дуже подобається Обамеянг. Ще можу назвати Суареса. Оріджі – взагалі красень. Те як він в кінці сезону забивав важливі голи... Вважаючись, по суті, резервним гравцем у Ліверпулі. Джокер Клоппа, як я у збірній U-20? Можливо, але він це робить на високому рівні, він дуже крутий.

Що стосується чемпіонатів, то дуже подобається Англія. Іспанія – це, звичайно, топ-чемпіонат, там найкращі клуби грають, але Англія – це щось особливе. Там все просякнуте футболом. Там всі команди дуже сильні, навіть аутсайдери.

Навіть люди. Там майже всі футбольні фанати. В таких умовах ти не можеш погано грати. Рівень відповідальності завжди дуже високий", – розповів Сікан Football.ua.

"Платив свої гроші, щоб він не йшов у Динамо чи Шахтар": про чемпіона світу з України говорять від Барселони до Мілана