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Чемпіон світу U-20 Сікан назвав своїх кумирів – оригінальний вибір

10:10 525 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Сікан назвав своїх кумирів – оригінальний вибір
Данило Сікан на чемпіонаті світу / FIFA

Найкращий бомбардир України U-20 на чемпіонаті світу-2019 Данило Сікан розповів, з яких гравців намагається брати приклад, а також назвав улюблений чемпіонат.

Нагадаємо, Данило Сікан став найкращим бомбардиром України U-20 на тріумфальному для "синьо-жовтих" чемпіонаті світу. В активі 18-річного нападника 4 м'ячі. Права на Сікана належать Шахтарю, проте форвард виступає на правах оренди за Маріуполь.

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"Кого вважаю прикладом для наслідування? Дуже подобається Обамеянг. Ще можу назвати Суареса. Оріджі – взагалі красень. Те як він в кінці сезону забивав важливі голи... Вважаючись, по суті, резервним гравцем у Ліверпулі. Джокер Клоппа, як я у збірній U-20? Можливо, але він це робить на високому рівні, він дуже крутий.

Що стосується чемпіонатів, то дуже подобається Англія. Іспанія – це, звичайно, топ-чемпіонат, там найкращі клуби грають, але Англія – це щось особливе. Там все просякнуте футболом. Там всі команди дуже сильні, навіть аутсайдери.

Навіть люди. Там майже всі футбольні фанати. В таких умовах ти не можеш погано грати. Рівень відповідальності завжди дуже високий", – розповів Сікан Football.ua.

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