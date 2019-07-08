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Чемпіон світу U-20 Кучерук заявив, що готовий боротися за місце в складі Динамо

06:00 814 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Кучерук заявив, що готовий боротися за місце в складі Динамо
Владислав Кучерук / Фото УАФ

Голкіпер киян Владислав Кучерук поділився думками щодо свого запрошення на тренувальні збори першої команди.

"Я дуже радий цьому виклику і вдячний тренерському штабу за рішення надати мені шанс на зборах з першою командою. Це справжнє випробування для мене! Тут я кинув виклик самому собі – я повинен довести, що гідний перебувати в першій команді.

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Відчуваю себе чудово, я мотивований, викладаюся. Хлопці зустріли відмінно, з кожним я знайомий особисто, тому проблем ніяких не було.

Обіцяю, що зроблю все для того, щоб закріпитися в першій команді Динамо і досягнути з нею нових гучних перемог. Тепер я налаштований тільки на це!" – розповів Кучерук в інтерв'ю Fraza.

Нагадаємо, Владислав був у складі збірної України U-20 на тріумфальному чемпіонаті світу, який проходив у Польщі.

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Динамо Динамо Міжсезонні збори Владислав Кучерук Владислав Кучерук
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