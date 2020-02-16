toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Чемпіон світу U-20 Конопля назвав найтехнічніших футболістів Десни

16 лютого 08:56 729 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Конопля назвав найтехнічніших футболістів Десни
Юхим Конопля / Фото з відкритих джерел

Захисник Десни Юхим Конопля, права на якого належать донецькому Шахтарю, поділився враженнями від своїх одноклубників.

"У Тотовицького хороший дриблінг. Фаворов вже за рахунок досвіду грає. Десь на замаху, десь очима просто прибрати – це він може, це виходить. А найтехнічніші – атакувальна група. Калітвінцев, Картушов, Кузик, Філіппов, Хльобас", – сказав Конопля YouTube-каналу FootballHub.

Конопля: Преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20 вистачить на квартиру в Чернігові

Нагадаємо, Конопля – вихованець донецького футболу. Професіональну кар’єру футболіста розпочав у Шахтарі, однак не зіграв за головну команду жодного матчу. У 2019 році був орендований чернігівською Десною. Портал Transfermarkt оцінює 20-річного футболіста у 800 тисяч євро.

У поточному сезоні провів за свій клуб 13 матчів у всіх турнірах (12 в УПЛ та 1 – в Кубку України), в яких віддав три результативні передачі.

Найбажаніший гравець збірної України вас здивує – його сватають у топ-клуби АПЛ і ставлять у команди мрії

blog_ava
Зідан пояснив, яку небезпеку для Реала становить дискваліфікація Манчестер Сіті
16 лютого
7737
Теги
Відеоновини Десна Десна Андрій Тотовицький Андрій Тотовицький Орест Кузик Орест Кузик Юхим Конопля Юхим Конопля Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев Єгор Картушов Єгор Картушов Денис Фаворов Денис Фаворов Олександр Філіппов Олександр Філіппов Дмитро Хльобас Дмитро Хльобас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
28
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук