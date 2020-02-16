Чемпіон світу U-20 Конопля назвав найтехнічніших футболістів Десни

Захисник Десни Юхим Конопля, права на якого належать донецькому Шахтарю, поділився враженнями від своїх одноклубників.

"У Тотовицького хороший дриблінг. Фаворов вже за рахунок досвіду грає. Десь на замаху, десь очима просто прибрати – це він може, це виходить. А найтехнічніші – атакувальна група. Калітвінцев, Картушов, Кузик, Філіппов, Хльобас", – сказав Конопля YouTube-каналу FootballHub.

Конопля: Преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20 вистачить на квартиру в Чернігові

Нагадаємо, Конопля – вихованець донецького футболу. Професіональну кар’єру футболіста розпочав у Шахтарі, однак не зіграв за головну команду жодного матчу. У 2019 році був орендований чернігівською Десною. Портал Transfermarkt оцінює 20-річного футболіста у 800 тисяч євро.

У поточному сезоні провів за свій клуб 13 матчів у всіх турнірах (12 в УПЛ та 1 – в Кубку України), в яких віддав три результативні передачі.

Найбажаніший гравець збірної України вас здивує – його сватають у топ-клуби АПЛ і ставлять у команди мрії