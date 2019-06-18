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Чемпіон світу U-20 Конопля назвав найбруднішого суперника збірної України на чемпіонаті світу-2019

18 червня 23:24 592 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Конопля назвав найбруднішого суперника збірної України на чемпіонаті світу-2019
Юхим Конопля / ФК Шахтар

Захисник збірної України U-20 Юхим Конопля розповів, який суперник "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу-2019 демонстрував найбруднішу гру.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

"Поєдинок з Італією, напевно, був найскладнішим матчем чемпіонату. Тому що команда теж пропагує оборонний футбол, грає в 5 захисників і від цього надто насичений центр поля. Ми всі розуміли, що це матч до однієї помилки.

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Італійці бачили, що вони не могли часом зберегти м'яч, і падали від найменшого дотику. Чесно кажучи, Італія – ​​найбрудніша команда, з якою ми грали на цьому чемпіонаті. Саме в плані провокацій, заборонених прийомів, і це було передбачувано, адже будемо чесні – команда Італії набагато статусніша за нас, і вона розуміла, що судді їм допомагатимуть. Мені здається, що перед нашою грою вони вже приміряли медалі, але тим приємніша була перемога", – цитує Коноплю XSPORT.

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