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Чемпіон світу U-20 Чех розповів, що молодіжна збірна України рівняється на команду Шевченка

16:23 146 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Чех розповів, що молодіжна збірна України рівняється на команду Шевченка
Максим Чех / ФІФА

Півзахисник збірної України U-21 Максим Чех розповів, яку модель гри будує команда Руслана Ротаня.

"Думаю, з нашого боку все-таки була недооцінка Фінляндії. Це головна причина поразки. Але навіть при цьому хлопці показали хорошу гру. Ми не заслуговували на поразку.

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Тепер на виїзний матч з Фінляндією буде особливий настрій. Турнірна боротьба тільки почалася, до кожного наступного матчу потрібно підходити як до вирішального.

Кожна команда має власні завдання, за які усі завжди б'ються. Але для нас головне – дивитися на свою гру, завдяки ній досягати результату.

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Молодіжка хоче бути схожа на національну збірну, діяти швидко, контролювати м'яч. Вірю, що і у нас так буде виходити", – цитує Чеха Tribuna.com.

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