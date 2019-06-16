Чемпіон світу U-20 Чех: В Україні багато молодих футболістів, яким не довіряють у клубах

Півзахисник збірної України U-20 Максим Чех прокоментував перемогу на чемпіонаті світу-2019.

"Коли пролунав фінальний свисток, я не міг у це повірити, і зараз не можу. Ці емоції не передати, заради такого і варто грати в футбол.

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Коли Цітаішвілі забив м'яч, я зрозумів, що ми вже чемпіони світу. Побіг, і це було найкраще святкування в моєму житті, це був найкращий момент у моєму футбольному житті.

Тренер пояснив нам, як з ними грати, кого перекрити. 10-й номер, хлопець дуже хороший, варто з ним щільніше зіграти. Він нічого так взагалі і не зробив, подавав там. Ну, добре розібрали команду, як і всіх інших, і добилися результату.

Ми повірили, що в фіналі, коли пройшли Італію. З чемпіонством складніше. Я в це просто не можу повірити. Щось виграв, але не чемпіонат світу. Такі враження, чесно.

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Хочеться, щоб і національна збірна вигравала, і всі інші збірні. У нас дуже хороші молоді футболісти, яким не довіряють у клубах, більше грають досвідчені. А ми показали, що і молоді теж вміють грати в футбол", – сказав Чех FootballHub.