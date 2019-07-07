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Чемпіон світу U-20 Чех: Оренда до Маріуполя – великий крок вперед

12:25 178 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Чех: Оренда до Маріуполя – великий крок вперед
Максим Чех / УАФ

Півзахисник молодіжної збірної України Максим Чех прокоментував свій перехід до Маріуполя на правах оренди.

"Довго не роздумував і погодився, адже Маріуполь – команда УПЛ, виступає в єврокубках, а тому це однозначно великий крок вперед. Постараюся проявити себе і використати свій шанс.

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Разом зі мною з Шахтаря Олексій Кащук, Віктор Корнієнко, Дмитро Топалов. Знав Іллю Путрю, інших хлопців. Тому Маріуполь для мене знайомий колектив.

Олександр Бабич сказав, що це новий етап кар'єри, а Маріуполь – клуб, який може допомогти нам в подальшому розвитку і зростанні майстерності. Ми натомість повинні допомогти азовській команді досягнути поставлених цілей", – поділився Чех у коментарі Команда№1.

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Трансфери Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Трансфери чемпіонату України Максим Чех Максим Чех Україна U-20 Україна U-20
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