Чемпіон світу та екс-динамівець допомогли Левадії повернути лідерство в Естонії

У черговому турі Мейстріліги Левадія спромоглась на феєричний камбек і знову піднялась на першу сходинку. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Естонії, 3 тур

Тулевик – Левадія – 1:3

Голи: Каппер, 37 – Вастшук, 47, Кірсс, 56, 89

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У матчі 3-го туру команда зі столиці Естонії на виїзді не без проблем здолала Тулевик з рахунком 3:1. Таллінці поступались після першого тайму з рахунком 1:0, однак спромоглись по перерві зрівняти і забити ще двічі.

У складі Левадії всі 90 хвилин відіграли екс-динамівець Зураб Очігава та чемпіон світу U-20 Олександр Сафронов. Ще один українець Юрій Коломоєць опинився в запасі.

Як наслідок, Левадія набрала 9 очок і піднялась на першу сходинку, Тулевик з 3 пунктами посів сьоме місце.

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