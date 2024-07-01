Вчора, 30 червня, сплинув контракт Олексія Кащука з Шахтарем. Гравець чекав цього моменту з нетерпіння, адже останні півроку пережив справжнє пекло у донецькому клубі – він відмовився продовжувати угоду, був відсторонений від тренувань з основою, а згодом взагалі відправлений підтримувати форму з U-17. "Гірники" намагались сплавити гравця у чергову оренду (Хайдук, Партизан тощо), але Олексій був готовий перейти лише в Мальорку, домовленості з якою зірвались в останній момент.

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Шахтар поки про відхід Олексія не повідомляв, але 24-річний вінгер вже встиг попрощався із донеччанами. "Дякую, Шахтар. 2011-2024", – написав футболіст на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Кащук – вихованець Шахтаря. Перший контракт із головною командою підписав у 2016 році, але так і не заграв у складі донецького колективу. Загалом за "гірників" він провів 12 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився 4 голами та 1 асистом.

З 2019-го по 2022-й роки виступав на правах оренди за Маріуполь, а з 2022-го по 2023-й – у Сабаху. У 2019 році став чемпіоном світу у складі команди Олександра Петракова. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

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