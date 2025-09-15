Півзахисник Бока Хуніорс Леонардо Паредес опинився у дивній ситуації під час матчу чемпіонату Аргентини проти Росаріо Сентраль.

Леандро Паредес захищає кольори Бока Хуніорс, який вночі з 14 на 15 вересня зустрівся з Росаріо Сентраль. Гра завершилась нічиєю 1:1 з шикарним голом Ді Марії "сухим листом".

Ді Марія забив гол, який так і не підкорився Мессі та Роналду – він зробив це вдруге у кар'єрі

На старті другого тайму Паредес взявся виконувати кутовий, але фанати суперників намагались завадити йому. Вболівальників від поля відділяє невеликий паркан, але внизу є простір, куди можна просунути руку. Саме так вболівальники Росаріо Сентраль неодноразово хапали Леандро за ноги, відволікаючи від подачі кутового.

Нагадаємо, Паредес приєднався до Бока Хуніорс минулого літа. За свою кар'єру встиг пограти за Рому, пітерський Зеніт, ПСЖ та Ювентус, а також вигравав чемпіонат світу в складі збірної Аргентини.

"Цьогоріч я не можу виграти "Золотий м'яч": Мбаппе про тяганину з ПСЖ за 55 млн, Зідана, Дешама і відразу до футболу