32-річний Ніколас Тальяфіко має намір продовжити контракт з Ліоном, за який виступає з літа 2022 року. Як інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо, клуб погодив з гравцем продовження угоди ще на два роки. Угода також включає опцію додаткового року.

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Раніше захисник кілька разів відхиляв пропозиції залишитися в таборі "ткачів". Однак Ліон проявив наполегливість – і був винагороджений.

Тальяфіко зіграв у шести поєдинках на переможному для Аргентини ЧС-2022, ставши важливою частиною колективу. До Ліона він грав за Аякс.

Нагадаємо, що раніше Ліон ледь уникнув дискваліфікації і "заслання" до другого дивізіону через фінансові порушення.

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