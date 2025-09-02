Еміліано Мартінес планував влітку покинути Астон Віллу. Ширилися чутки, що Манчестер Юнайтед запропонує угоду аргентинському голкіперу.

Сенсаційні кати Манчестер Юнайтед виставили футболіста, який не мав права грати – відоме покарання

Як повідомляє The Athletic, Мартінес цілий день провів на базі Астон Вілли в очікуванні дзвінка, але ніхто так і не вийшов на зв'язок. Футболіст збірної Аргентини не приховував бажання приєднатися до манчестерців і просив захисника Ман Юнайтед Лісандро Мартінеса поговорити з керівництвом клубу на цю тему.

Також Еміліано спілкувався з Рубеном Аморімом в червні і липні. Головний тренер манкуніанців вважав, що характер і досвід переможця чемпіонату світу будуть корисні для його команди.

При цьому офіційної пропозиції з боку Манчестер Юнайтед до початку передсезонної підготовки так і не надійшло, а вже потім Астон Вілла отримала дзвінок щодо оренди Мартінеса. Жодного прогресу в цьому питанні до кінця серпня не було, і манкуніанці підписали Ламменса.

Зазначається, що Мартінес дочекався закриття трансферного вікна, а потім вирушив у розташування збірної Аргентини.

Золоті "нульові": Шева робить Берлусконі подарунок на мільйон, як Срна відповів на гол Мессі, 201 сантиметр в атаці