Воротар "вершкових" і збірної України став "жертвою" техніки Тоні Крооса. Німецький півзахисник на тренуванні Реала забив розкішний гол у ворота Андрія Луніна. Стрибок українця був ефектним, але даремним – більярдний удар чемпіона світу-2014 у дев'ятку не залишив кіперу шансів.

Реал близький до підписання ще одного українського голкіпера – Мадрид уже розробив план щодо нього

Нагадаємо, після травми Тібо Куртуа Лунін розпочав сезон як основний воротар Реала, але на третій тур проти Сельти вийшов Кепа Аррісабалага, якого орендували в Челсі. За прогнозами, саме іспанець матиме більше ігрової практики, поки Куртуа лікуватииметься. Українець у більшості випадків виконуватиме роль дублера.

Матч Реал Мадрид – Хетафе буде зіграний у суботу, 2 вересня. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за Києвом.