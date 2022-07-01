Толлісо перейшов у Ліон на правах вільного агента та підписав угоду на 5 років, повідомляє офіційний сайт клубу. У француза завершився контракт з Баварією, сторони вирішили його не продовжувати.

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Корентен у 2017-му пішов з рідного Ліона в Баварію за 40 млн євро, однак через травми та високу конкуренцію не пробився в основу. Французький хавбек провів лише 128 матчів, в яких забив 21 гол. Але продовжував отримувати виклики в збірну Франції, з якою став чемпіоном світу-2018.

Цього міжсезоння Ліон повернув ще одного зіркового вихованця. Алекс Ляказетт також приїхав після 5-річного відрядження в Арсенал. У минулому сезоні Ліон фінішував аж на 8 місці чемпіонату та пролетів повз єврокубки.

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