Французький півзахисник не потрапив у заявку команди на новий сезон МЛС. Контракт Блеза Матюйді з клубом Девіда Бекхема розрахований до кінця 2022 року, але його відхід видається неминучим. Прізвище француза вже зникло з переліку гравців на офіційному сайті клубу.

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Причини такого рішення не вказуються, а офіційної інформації поки немає. Не виключено, що 34-річний чемпіон світу повернеться у Європу. У послугах хавбека зацікавлений рідний для нього Труа, повідомляє RMC Sport.

Матюйді перебрався в Інтер Маямі у 2020-му після розриву контракту з Ювентусом. За американську команду провів 47 матчів і забив 2 голи. Також пограв за ПСЖ, Сент-Етьєн і Труа. У футболці збірної Франції провів 84 матчі, забив 9 голів та став чемпіоном світу-2018.

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