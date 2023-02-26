Тьаго Альмада не обов’язково найвідоміший з аргентинських чемпіонів світу, але він молодий талановитий гравець, якому всього 21 рік. В грудні він став першим гравцем MLS, який виграв Кубок світу. Він зіграв в Катарі всього 7 хвилин проти Польщі на груповому етапі.

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В ніч з 25 на 26 лютого Альмада продемонстрував силу свого дальнього удару. Атланта, за яку виступає аргентинець, зустрічалась з Сан-Хосе в рамках МЛС. Вже у доданий час Тіаго Альмада забив два дивовижних голи, які принесли його команді перемогу в матчі.

Atlanta United were losing 1-0 until 93th minute, then Thiago Almada did this and scored 2 amazing goals on 94th and 99th minute.



pic.twitter.com/m7nlsqEgNq — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) February 26, 2023

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