Чемпіон світу оформив переможний дубль у доданий час – відео розкішних голів і диво-розв'язки
Атланта Юнайтед вирвала перемогу у Сан-Хосе Ертквейкс на останніх хвилинах зустрічі.
Тьаго Альмада не обов’язково найвідоміший з аргентинських чемпіонів світу, але він молодий талановитий гравець, якому всього 21 рік. В грудні він став першим гравцем MLS, який виграв Кубок світу. Він зіграв в Катарі всього 7 хвилин проти Польщі на груповому етапі.
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В ніч з 25 на 26 лютого Альмада продемонстрував силу свого дальнього удару. Атланта, за яку виступає аргентинець, зустрічалась з Сан-Хосе в рамках МЛС. Вже у доданий час Тіаго Альмада забив два дивовижних голи, які принесли його команді перемогу в матчі.
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