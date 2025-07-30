Тігрес познущався з Х'юстона в Кубку ліг. Мексиканський клуб забив чотири м'ячі, а американці спромоглися лише один гол. Одним з архітекторів перемоги став Анхель Корреа.

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Аргентинський вінгер забив два голи у матчі, які стали для нього дебютними за Тігрес. Спочатку Анхель пробив з-за меж штрафного майданчика низом, а у другому таймі Корреа вийшов віч-на-віч з голкіпером, обіграв його і забив свій другий м'яч.

Нагадаємо, Корреа влітку цього року перейшов у Тігрес з Атлетіко. Анхель у складі збірної Аргентини здобув титул чемпіона світу.

️ Angel Correa



Une carrière où il aura couvert l’intégralité de la ligne d’attaque



Ailier des 2 cotés (préférence à droite) 2eme attaquant

AC



l’a ️ pour 8M



À 30 ans c’était typiquement le profil à tenter sur un projet à 2 ans #TeamOMpic.twitter.com/6R70IRwlwT — BAWOAWA (@BAWOAWWA) July 30, 2025