Чемпіон світу оформив феєричний дебютний дубль – екс-зірка Ла Ліги принизив голкіпера суперника (ВІДЕО)
13:58 - Читати іншою мовою
Нападник Тігрес Анхель Корреа допоміг команді здолати Х'юстон у Кубку ліг.
Тігрес познущався з Х'юстона в Кубку ліг. Мексиканський клуб забив чотири м'ячі, а американці спромоглися лише один гол. Одним з архітекторів перемоги став Анхель Корреа.
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Аргентинський вінгер забив два голи у матчі, які стали для нього дебютними за Тігрес. Спочатку Анхель пробив з-за меж штрафного майданчика низом, а у другому таймі Корреа вийшов віч-на-віч з голкіпером, обіграв його і забив свій другий м'яч.
Нагадаємо, Корреа влітку цього року перейшов у Тігрес з Атлетіко. Анхель у складі збірної Аргентини здобув титул чемпіона світу.
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