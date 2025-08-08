Ланс на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Флоріана Товена. 32-річний форвард підписав контракт з "червоно-золотими" до 2028 року.

Як повідомляє Ніколо Скіра, Ланс заплатив Удінезе за трансфер Товена шість мільйонів євро. За "чорно-білих" Флоріан виступав з січня 2023 року. Загалом він зіграв у 73 матчах, в яких забив 15 голів та віддав 10 асистів.

Товен – вихованець Гренобля. У Франції він встиг пограти за Бастію, Лілль та Марсель. Флоріан був у складі збірної Франції, яка виграла титул чемпіона світу у 2018 році.

Ланс цього літа представляє новачків у стилі сатиричного серіалу "Сімпсони".