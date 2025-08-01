Екс-воротар Динамо та збірної України U-20 Владислав Кучерук оформив свій трансфер у сумську Вікторію.

Першолігова Вікторія із Сум оголосила про перехід у команду Владислава Кучерука.

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Кучерук у своїй кар'єрі виступав за Чорноморець, Зорю, Колос та молодіжні команди київського Динамо. Владислав також був у заявці молодіжної збірної України на чемпіонат світу U-20, який підопічні Олександра Петракова виграли.

Попереднім клубом 26-річного голкіпера було Прикарпаття. Тепер він перейшов у Вікторію на правах вільного агента.

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