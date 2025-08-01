Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з Ніколасом Тальяфіко до літа 2027 року. Раніше аргентинець виступав за Ліон, але встиг стати вільним агентом – переговори про продовження угоди щоразу заходили в глухий кут.

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Тому чемпіон світу останні кілька тижнів тренувався в Амстердамі, де у нього досі є будинок, що залишився з часів виступів за Аякс.

Клуб Ліги 1, який нещодавно зазнавав фінансових труднощів і ледь уникнув вильоту, в наступному сезоні братиме участь у Лізі Європи. Ця перспектива зіграла значну роль у рішенні Тальяфіко продовжити контракт.

Тальяфіко грає за Ліон з літа 2022 року. Він зіграв у шести поєдинках на переможному для Аргентини ЧС-2022, ставши важливою частиною колективу.