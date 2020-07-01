Чемпіон світу офіційно покинув чемпіонат Росії і може опинитися у команді Індзагі

Московський Спартак оголосив про завершення терміну оренди Андре Шюррле з дортмундської Борусії.

"Бажаємо Андре успіхів і продовжити кар'єру без травм!" – йдеться в повідомленні прес-служби Спартака, опублікованому на сторінці клубу в Твіттері.

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Нагадаємо, Шюррле перейшов у Спартак на правах оренди влітку 2019 року. У 18 матчах за "червоно-білих" чемпіон світу зі збірною Німеччини забив 2 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.

До слова, контрактна угода німецького хавбека з дортмундською Борусією розрахована до 2021 року. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, Шюррле може продовжити кар'єру в Беневенто, який під керівництвом Філіппо Індзагі забезпечив собі путівку в італійську Серію А.

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