Півзахисник Байєра і збірної Аргентини Есекіель Паласіос проведе тривалий час у лазареті.

У матчі третього туру Бундесліги Байєр здолав Айнтрахт (3:1). Перемогу "фармацевтів" затьмарила травма одного із півзахисників.

Байєр переміг одразу після звільнення Тен Хага, здолавши Айнтрахт вдев'ятьох – Грімальдо оформив дубль зі штрафних

Як повідомляє Kicker, Есекієль Паласіос травмував привідний м'яз правої ноги. Аргентинцю знадобиться операція. Очікується, що відновлення затягнеться до кінця року, а це означає, що хавбек пропустить майже всю Лігу чемпіонів і зможе повернутися лише на завершальні два матчі основного етапу турніру.

Нагадаємо, що Паласіос приєднався до Байєра у 2020 році. Загалом за леверкузенців він відіграв у 162 матчах, забив 15 голів та віддав 16 асистів. Додамо, що Есекієль у складі збірної Аргентини здобував титул чемпіона світу у 2022 році.

До слова, влітку Паласіосом цікавився Реал, однак трансфер не відбувся.

