Ліонель Мессі є не лише капітаном, а й справжнім ідолом для своїх партнерів по збірній Аргентини.

Захисник Ніколас Отаменді вирішив радикально довести свою любов до Лео. Гравець Бенфіки на правій стороні живота зробив нове тату з двома Мессі – один тримає кубок світу, а інший підводить руки до небес. Композицію доповнює підпис: "Як мені доведуть, що магії не існує?".

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Отаменді дуже просто пояснив новий малюнок на тілі: "Ніщо не може зрівнятися з тим, що ми бачимо, граючи поряд з тобою. Ти – не лише вся країна, ти історія футболу. Люблю тебе, мій друже". Мессі був неабияк вражений вчинком партнера: "Я бачив багато вражаючих речей, які присвячені мене та чемпіонату світу, але татуювання Отаменді – це щось більше, ніж просто особливе".

Додамо, що Мессі та Отаменді були ключовими гравцями збірної Аргентини на переможному ЧС-2022. Обом вже 35 років, тому це міг бути для них останній Мундіаль.

Nicolás Otamendi has dedicated his latest set of tattoos to Lionel Messi pic.twitter.com/eaPnt2pOyi — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2023

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