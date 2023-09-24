Ліга 1, 6 тур

Нант – Лор'ян – 5:3

Голи: Альбін, 42, Джемерт, 46, Мохамед, 55, Молле, 83, Сімон, 90+9 – Крупі, 6, Февр, 75, Тосін, 85

Брест – Ліон – 1:0

Гол: Муньє, 88

Відкривалася суботня програма бретонським дербі. Нант на своєму полі приймав Лор'ян. Зустріч подарувала неймовірні враження і порадувала забитими голами. Це в першому таймі команди обмінялися забитими голами. А по перерві глядачі побачили ще п'ять м'ячів. Найкращий м'яч забив Мохамед, пробивши метрів з 30 зі штрафного. У підсумку, Нант святкував перемогу та набрав вісім балів, що дозволило "канаркам" переміститися на восьму сходинку.

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Кризовий Ліон змінив тренера. Фабіо Гроссо, переможець чемпіонату світу 2006, повернувся до "ткачів", але тепер як тренер. Команда італійця зустрічалась з сенсаційним Брестом, який видав доволі сильний старт. Ліон абсолютно нічого не зміг продемонструвати в атаці. До 75 хвилини у гостей було лише чотири удари в сторону воріт. "Пірати" атакували різноманітніше, створювавши більше моментів. Свій гол Брест вистраждав. На 88 хвилині Муньє вже заштовхнув м'яч у ворота Лопеса. Таким чином, підопічні Руа відсвяткували другу перемогу, а Ліон досі перебуває на дні.

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