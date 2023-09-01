Чемпіон світу-2022 з досвідом гри в УПЛ розірвав контракт з Севільєю
16:24 - Читать на русском
Аргентинський форвард Папу Гомес вирішив шукати новий виклик у професії.
Севілья та Папу Гомес домовилися про розрив контракту, який був чинний до літа 2024-го, повідомляє офіційний сайт клубу.
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35-річний аргентинець отримав статус вільного агента та шукає новий клуб. Взимку Папу Гомес виграв зі збірною ЧС-2022.
Колишній гравець Металіста провів у Севільї два з половиною сезони та виграв Лігу Європи-2023. В його активі 10 голів і 6 асистів за 90 матчів.
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