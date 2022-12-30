Легія, яка є чинним чемпіоном Польщі, не зацікавлена у послугах 29-річного українця, повідомляє Sport Interia.

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Скаути поляків справді стежили за Ковалем, але трансферу не буде, адже Максим, який є основним голкіпером Аль-Фатеха, їх не вразив. Також "військові" не підписуватимуть Патріка Андраде та Рафаеля Россі.

Нагадаємо, в Україні Максим Коваль пограв за низку клубів, але найбільше матчів (107) провів у футболці Динамо. За команду із Саудівської Аравії він виступає з 2018-го.

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