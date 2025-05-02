Байєр розпочав пошуки тренера, щоб замінити Хабі Алонсо, який може стати наступником Карло Анчелотті в Реалі.

Іспанський фахівець найімовірніше завершить свій відрізок кар'єри в Німеччині і очолить мадридців після відходу Анчелотті.

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Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, замінити Хабі Алонсо на чолі Байєра може Ерік Тен Хаг, який звільнення з Манчестер Юнайтед залишається без клубу. Перемовини з нідерландцем та його представниками вже відбулися. У шорт-листі леверкузенців є й інші наставники, але 55-річний фахівець є пріоритетом.

Нагадаємо, Байєр під керівництвом Хабі Алонсо здобув титул чемпіона Німеччини у сезоні 2023/24.

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