Муса Дембеле придбав литовську Мінію, інформує інсайдер Фабріціо Романо. 28-річний француз підписав усі документи через власну інвестиційну групу Triple M, яка також володіє малійським клубом Манса.

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Наразі Мінія посідає дев'яте місце в Першій лізі Литви (другий дивізіон).

Раніше Дембеле пограв за Фулхем, Селтік, Ліон і Атлетіко. У Мадриді його кар'єра не склалася – будучи в оренді, він провів за "кольчонерос" тільки п'ять матчів, що не завадило йому виграти чемпіонат Іспанії сезону 2020/21.