Чемпіон Іспанії у складі Атлетіко придбав литовський клуб – він створює свою футбольну імперію
20:00 - Читать на русском
Центральний нападник Аль-Іттіфака Муса Дембеле став власником литовської Мінії.
Муса Дембеле придбав литовську Мінію, інформує інсайдер Фабріціо Романо. 28-річний француз підписав усі документи через власну інвестиційну групу Triple M, яка також володіє малійським клубом Манса.
Роналдо несподівано зняв свою кандидатуру з виборів президента Федерації футболу Бразилії – він назвав причину
Наразі Мінія посідає дев'яте місце в Першій лізі Литви (другий дивізіон).
Раніше Дембеле пограв за Фулхем, Селтік, Ліон і Атлетіко. У Мадриді його кар'єра не склалася – будучи в оренді, він провів за "кольчонерос" тільки п'ять матчів, що не завадило йому виграти чемпіонат Іспанії сезону 2020/21.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter