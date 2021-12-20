Фіорентина домовилася з Ліллем про трансфер Жонатана Іконе, повідомляє Фабріціо Романо. Сторони узгодили всі деталі переходу.

Іконе обійдеться "фіалкам" у 15 мільйонів євро. Лілль також матиме 10% від подальшого перепродажу гравця. Жонатан отримає 5-річний контракт.

Іконе – вихованець ПСЖ, але вже 4 сезони виступає за Лілль. 23-річний Жонатан став чемпіоном Франції. Він вже дебютував за національну збірну Франції.

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