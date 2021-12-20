Чемпіон Франції переїжджає в Серію А за 15 мільйонів
20 грудня 23:44 - Читать на русском
Французький форвард Жонатан Іконе продовжить кар'єру в Італії.
Фіорентина домовилася з Ліллем про трансфер Жонатана Іконе, повідомляє Фабріціо Романо. Сторони узгодили всі деталі переходу.
Іконе обійдеться "фіалкам" у 15 мільйонів євро. Лілль також матиме 10% від подальшого перепродажу гравця. Жонатан отримає 5-річний контракт.
Іконе – вихованець ПСЖ, але вже 4 сезони виступає за Лілль. 23-річний Жонатан став чемпіоном Франції. Він вже дебютував за національну збірну Франції.
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