Дружба з Мирівки зіткнулась з проблемами, які не дозволяють їй стартувати у другому за силою дивізіоні.

Чемпіон Другої ліги – Дружба (Мирівка) – може знятися з розіграшу Першої ліги 2024/25, повідомляє журналіст Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією джерела, клуб вже підготував відповідний лист до ПФЛ. Зазначається, що Дружба не має можливості виступати в наступному сезоні, однак просить зберегти своє місце на кампанію-2025/26. До відома футболістів вже донесли цю інформацію і вони очікують на остаточне офіційне рішення.

Нагадаємо, Дружба вийшла у Першу лігу з першої сходинки, випередивши на фініші сезону ЮКСА та Звягель.

ЮКСА тріумфально вийшла у Першу лігу, розбивши МФК Металург, Звягель дотис Хуст і відправив закарпатців у 3-й дивізіон