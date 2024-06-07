Керівництво Удінезе всерйоз розглядає колишнього півзахисника "зебр" Гекхана Інлера на посаду спортивного директора клубу. Про це інформує Mondo Udinese. Повідомляється, що швейцарець турецького походження завершив відповідні курси.

Лаціо скандально звільнив головного тренера, який демонстрував чемпіонські результати – він провів лише 11 матчів

Як інформує Tutto Udinese, у Інлера вже є досвід ведення переговорів у ролі посередника між клубами. Так, у липні 2021 року саме він став архітектором переходу Маріо Балотеллі в Адана Деміспор.

Удінезе разом із Наполі – головний клуб у кар'єрі Гекхана. Він провів у складі "зебр" чотири сезони, після чого вирушив до Неаполя. З Наполі Інлер перейшов до Лестера, з яким виграв чемпіонат Англії, провівши в чемпіонському сезоні тільки 5 матчів.

Чинним спортдиром клубу є Федеріко Бальдзаретті.

Шевченко дав інтерв'ю Gazzetta – про війну, фаворитів Євро і завдання для Реброва, трьох українських зірок для Мілана