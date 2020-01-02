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Чемберс вибув на тривалий термін – оборонець зазнав важкої травми

19:19 171 Читать на русском
Чемберс вибув на тривалий термін – оборонець зазнав важкої травми
Калум Чемберс / Sky Sports

Оборонець лондонського Арсенала Калум Чемберс не зіграє, як мінімум, до кінця сезону 2019/20.

13’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Жоржінью 83’
Таммі Абрахам 87’
13’ П'єр-Емерік Обамеянг
83’ Жоржінью
87’ Таммі Абрахам

Англієць розірвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Чемберс зазнав травми в поєдинку 20-го туру АПЛ проти Челсі. У четвер вранці він був успішно прооперований в одній із лондонських клінік. Невдовзі розпочнеться реабілітація оборонця. Очікується, що на відновлення йому знадобиться 6-9 місяців.

У нинішньому сезоні Калум Чемберс провів 18 матчів за "канонірів" у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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Теги
Англія Калум Чемберс Калум Чемберс Арсенал Арсенал Важка травма Арсенал - Челсі
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