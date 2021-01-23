Челтенхем – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу
23:05 - Читать на русском
Челтенхем поступився Манчестер Сіті в 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Челтенхем – Манчестер Сіті.
Представник четвертого дивізіону героїчно тримав оборону, а на 59 хвилині навіть примудрився забити. Алфі Мея забули перед воротами, і форвард Челтенхема розстріляв Стеффена.
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Мрії господарів жили аж до 81 хвилини, коли Фоден замкнув ідеальну подачу Канселу. Незабаром Жезус вивів Ман Сіті вперед, а контрольний в голову виконав Торрес. 1:3 – "містяни" без Олександра Зінченка натужно проходять в 1/8 Кубка Англії.
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