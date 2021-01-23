Кубок Англії, 1/16 фіналу

Челтенхем – Манчестер Сіті – 1:3

Голи: Мей, 59 – Фоден, 81, Жезус, 84, Торрес, 90+4

Олександр Зінченко в новому році перетворився на основного лівого захисника Манчестер Сіті. Він грає в кожному матчі АПЛ, тому на кубковий поєдинок отримав відпочинок. У старті проти Челтенхема вийшов його конкурент – Бенжамен Менді. Француз втратив довіру Гвардіоли та залишився третім вибором на лівий фланг оборони після Канселу.

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Експериментальний склад Манчестер Сіті володів ініціативою, контролював м'яч і частіше створював моменти. Найпомітнішими були Марез, Фоден і Жезус, але найкращий шанс відзначитися до перерви мав той-таки Менді. Потужний удар конкурента Зінченка на лінії воріт дивом зупинив захисник Челтенхема!

Espetacular Ben Tozer, do Cheltenham, salvando a finalização de Mendy em cima da linha pic.twitter.com/KHHpvdwJbv — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 23, 2021

У першому таймі "містяни" так і не спромоглися розмочити ворота команди четвертого дивізіону. Натомість сам Челтенхем гідно відповідав, турбуючи оборону та голкіпера Сіті зі стандартів. У першому таймі біля стадіону почали стріляти феєрверки, дещо долітало навіть на поле, тому арбітру довелося зупинити гру.

На старті другої половини зустрічі Жезус у своєму стилі зганьбився, не реалізувавши вихід сам на сам після класного пасу Фодена. Злий Гвардіола лише обурювався на лаві запасних. А господарі продовжували шукати найменші можливості підібратися до чужих володінь. Великим козирем стали аути у виконанні Тозера.

На 60-й хвилині капітан Челтенхема вкинув м'яч аж на лінію воротарського, де Ляпорт програв повітря (апелював, що його штовхали), а Алфі Мей проштовхнув сферу в сітку! Аутсайдер повів у рахунку! А Пеп кинувся робити заміни. Однією з жертв став Менді, замість якого вийшов не Зінченко, а Канселу.

Філ Фоден сьогодні був не просто лідером Манчестер Сіті, а з величезним відривом найкращим гравцем на полі. Він черговою магічною передачею вивів Мареза на ворота, одна алжирець не зумів переграти голкіпера. Фоден все ж знайшов можливість врятувати "містян" і за 10 хвилин до фінального свистка замкнув подачу Канселу, зрівнявши рахунок.

Ще через декілька миттєвостей Габі Жезус отримав пас з глибини від Фернандінью та розстріляв голкіпера, а Торрес встановив підсумковий рахунок – 1:3. Манчестер Сіті навіть не довів справу до овертаймів. Гвардіола крокує далі в Кубку Англії. Шлях у нього традиційно легкий.

Man City's FA Cup opponents since 2017/18:



Burnley

Cardiff

Wigan

Rotherham

Burnley

Newport

Swansea

Brighton

Watford

Port Vale

Fulham

Sheff Wed

Newcastle

Arsenal (final)

Birmingham

Cheltenham



Staggering stuff, no wonder they always go far! — Henry Jackson (@HenryJackson87) January 11, 2021

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