Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті представив незвичний третій комплект ігрової форми на сезон-2020/21. Екіпірування виконано у яскраво-червоному і синьому кольорах. На футболці розміщені вертикальні смуги. Зазначається, що шорти будуть червоні, а гетри – сині.

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Вболівальники Челсі залишились не у захваті від такого забарвлення і поспішили висловити своє ставлення до побаченого у соціальних мережах.

"За що?!", "Я знав, що форма буде такою, але все одно її ненавиджу", "Без сумнівів, це наша найгірша форма за останні 20 років. Просто огидно", – у такому стилі лунає більшість коментарів. Є серед них і оригінальніші: "Ви перетворили нас у Крістал Пелас для багатих" або "Як можна купити Вернера, Зієша, Хаверца і дозволити їм грати в цьому?".

Нагадаємо, у минулому сезоні Челсі посів у турнірній таблиці АПЛ четверту сходинку і кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів. Новий сезон чемпіонату Англії стартує вже цього тижня – у суботу, 12 вересня.

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