"Ви перетворили нас у Крістал Пелас для багатих": фанати Челсі розривають соцмережі реакцією на нову форму
Схоже, нові обладунки команди Лемпарда припали до смаку не всім.
Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті представив незвичний третій комплект ігрової форми на сезон-2020/21. Екіпірування виконано у яскраво-червоному і синьому кольорах. На футболці розміщені вертикальні смуги. Зазначається, що шорти будуть червоні, а гетри – сині.
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Вболівальники Челсі залишились не у захваті від такого забарвлення і поспішили висловити своє ставлення до побаченого у соціальних мережах.
"За що?!", "Я знав, що форма буде такою, але все одно її ненавиджу", "Без сумнівів, це наша найгірша форма за останні 20 років. Просто огидно", – у такому стилі лунає більшість коментарів. Є серед них і оригінальніші: "Ви перетворили нас у Крістал Пелас для багатих" або "Як можна купити Вернера, Зієша, Хаверца і дозволити їм грати в цьому?".
Нагадаємо, у минулому сезоні Челсі посів у турнірній таблиці АПЛ четверту сходинку і кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів. Новий сезон чемпіонату Англії стартує вже цього тижня – у суботу, 12 вересня.