"Головна з них полягає в тому, що ми хочемо, щоб цей клуб вигравав трофеї. Це важливо особисто для нас, але ще важливіше для клубу і вболівальників. Челсі може стати першим клубом, який виграв усі єврокубки, тож це було б добре для клубу.

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День за днем потрібно розвивати в собі менталітет переможця. Змагання, в якому ми зараз беремо участь, – це Ліга конференцій, і ми повинні постаратися виграти його. Сподіваюся, у майбутньому ми зможемо брати грати в інших турнірах, але наразі реальність така.

Коли ти береш участь у змаганні або матчі, де на тебе чекає тиск, і від тебе чекають перемоги, це відрізняється від інших ігор. Потрібно виконувати свою роботу, і найголовніше – переконати гравців у тому, що простих матчів не буває. Будь-яка гра може бути складною", – цитує Мареску BBC.

Нагадаємо, що Челсі виграв перший матч у Юргордена з рахунком 4:1. Друга зустріч між командами відбудеться 8 травня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

До слова, Челсі у своїй історії вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а отже, якщо виграє Лігу конференцій, то стане першим клубом, якому вдалося здобути всі три трофеї на європейській арені.

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