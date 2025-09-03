Челсі хотів підписати Ферміна Лопеса. Як повідомляє Marca, Деку отримав електронного листа від лондонців. "Сині" хотіли заплатити за півзахисника 40 мільйонів євро, хоча ця пропозиція була неофіційною.

Стверджується, що спортивний директор Барселони Деку вважав таку суму настільки безглуздою, що навіть не став відповідати. Агенти давали каталонському клубу зрозуміти, що Челсі зберігає інтерес до 22-річного футболіста, але фахівець наполягав на тому, що без трансферного запиту з боку Ферміна відпускати його не стануть, а гравець не збирався покидати Каталонію.

При цьому Челсі не був готовий платити суму, про яку писали ЗМІ (близько 50 млн). В Лондоні вважали, що хавбек не вартує стільки. Своєю чергою, Барселона теж не встановлювала цінник на рівні 90 млн євро, тому що ніяких контактів між клубами з моменту електронного листа не було.

