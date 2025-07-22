Керівництво Челсі активно працюють не лише над пошуком нових талантів, а й над продажем тих, хто не знадобиться Енцо Марескі в новому сезоні.

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Як повідомляє The Athletic, Челсі навіть вирішило знизити ціну за Крістофера Нкунку, щоб прискорити його відхід. У січні "сині" оцінювали француза у 65 мільйонів євро, а зараз близько 50 млн. За Жоау Фелікса лондонці вимагатимуть аналогічну суму.

Щоб отримати Ренату Вейгу Атлетіко чи Баварія, які стежать за гравцем, мають викласти на стіл не менше, аніж 40 мільйонів євро. Щодо Рахіма Стерлінга, то Челсі погодиться продати його за 20 млн.

Варто зауважити, що голкіпер Майк Пендерс та захисник Мамаду Сарр проведуться сезон 2025/26 в оренді в Страсбурі.

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