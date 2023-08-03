Воротар Брайтона Роберт Санчес продовжить свою кар'єру в Челсі.

Челсі погодив із Брайтоном трансфер Санчеса, угода обійдеться лондонському клубу приблизно в 20 млн фунтів стерлінгів. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Повідомляється, що "чайки" також отримають низку бонусів на суму близько 5 млн фунтів. Сам Санчес також бажає продовжити кар'єру в Челсі – він уже дав свою згоду на перехід у стані "синіх". Воротар молодіжної команди лондонського клубу Гейбріел Слоніна піде в оренду.

Згідно з джерелом, переговори Челсі з Брайтоном щодо півзахисника Мойзеса Кайседо тривають окремо від цієї угоди.

Нагадаємо, що минулого сезону Челсі розраховував на двох воротарів – Едуара Менді та Кепу Аррісабалагу. Однак жоден із них не переконав ані Томаса Тухеля, ані Френка Лемпарда.

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