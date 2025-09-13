Як повідомляє прес-служба Фатіха Карагюмрюка Давід Фофана проведе сезон 2025/26 в Суперлізі. Турецький клуб орендував нападника у Челсі.

Челсі підписав партнера українця – черговий трансфер між братніми клубами

Фофана приєднався до Челсі у січні 2023 року перейшовши з Мольде. За понад два роки Давід зіграв за лондонців лише у чотирьох матчах. "Сині" віддавали 22-річного гравця в оренди. Він встиг пограти за Уніон, Бернлі та Гезтепе.

Нагадаємо, Фатіх Каранюмрюк наразі має лише три бали після трьох турів. Команда розташувалася на 13 місці.

Арсенал знищив Ноттінгем на очах Теда Лассо, але втратив лідера – Субіменді зробив дубль, конкурент Зінченка привіз гол