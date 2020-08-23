Челсі знайшов дешеву заміну Кепі

Лондонці звернули увагу на воротаря Ренна Едуарда Менді, повідомляє Daily Mail.

Челсі близький до трансферу Тьягу Сілви

Спроби Челсі розпочати переговори щодо Облака чи тер Штегена провалились ще на ранній стадії, тому "сині" переключились на більш доступні альтернативи. 28-річний Менді може стати основним суто на сезон 2020/21, після чого Лемпард отримає більш зіркового голкіпера. Гравця Ренна оцінюють у 7 млн євро, що виглядає мізером на фоні рекордних 80 млн за Кепу, які були сплачені у 2018 році Атлетіку.

Додамо, що Едуард Менді провів 33 матчі у минулому сезоні, пропустив 31 м'яч і 13 разів залишав свої ворота "сухими".

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