toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ЗОРЯ

Челсі знайшов дешеву заміну Кепі

15:20 - Читать на русском
Челсі знайшов дешеву заміну Кепі
Едуард Менді / Getty Images

Челсі продовжує свої пошуки нового голкіпера на наступний сезон.

Лондонці звернули увагу на воротаря Ренна Едуарда Менді, повідомляє Daily Mail.

Челсі близький до трансферу Тьягу Сілви

Спроби Челсі розпочати переговори щодо Облака чи тер Штегена провалились ще на ранній стадії, тому "сині" переключились на більш доступні альтернативи. 28-річний Менді може стати основним суто на сезон 2020/21, після чого Лемпард отримає більш зіркового голкіпера. Гравця Ренна оцінюють у 7 млн євро, що виглядає мізером на фоні рекордних 80 млн за Кепу, які були сплачені у 2018 році Атлетіку.

Додамо, що Едуард Менді провів 33 матчі у минулому сезоні, пропустив 31 м'яч і 13 разів залишав свої ворота "сухими".

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

blog_ava
Лєднєв відверто висловився щодо співпраці з Луческу
09:29
16770
Теги
Трансфери Трансфери Челсі Едуард Едуард Менді Кепа Кепа Аррісабалага Челсі Челсі Ренн Ренн Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
52
хв
ПСЖ
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?